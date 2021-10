Les Bacchantes Jardins de l’avenue Foch, 11 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 10h à 13h

payant

UNE COURSE PAS SÉRIEUSE… Les participants, filles et garçons âgés de 16 ans au moins, sont invités à porter une moustache (naturelle, collée ou dessinée) ! …POUR UNE CAUSE SÉRIEUSE : L’association les Bacchantes collecte des fonds au profit de la recherche contre les maladies de la prostate. 10€ sont reversés pour chaque inscription.

Nous sommes heureux de vous retrouver, au départ de notre course pas sérieuse pour une cause sérieuse.

Toute notre équipe et nos partenaires sont déjà à pied d’œuvre pour que ce jeudi 11 Novembre marque le retour des Bacchantes à Paris.

Pour marquer ce retour, nous vous proposons non pas une course, mais deux courses, adieu le 8 km, et place au 5 km et au 10 km (mesuré) avec un départ toujours Avenue Foch et un nouveau tracé dans les allées du Bois de Boulogne.

N’oublions pas, le cancer de la prostate est le premier chez l’homme après 50 ans.

10:00 – Au départ de l’avenue Foch, avec une vue imprenable sur l’Arc de Triomphe, vous vous élancerez pour 5 ou 10 km.

Après avoir effectué un demi-tour Avenue de Malakoff, vous vous dirigerez en direction du Bois de Boulogne et ses larges allées aux couleurs d’automne.

Retrait des dossards

Samedi 6, mardi 9 et mercredi 10 Novembre de 10:30 à 19:00.

Le lieu de retrait sera communiqué ultérieurement.

A partir du mardi 02 novembre 2021, un bon de retrait sera envoyé par mail, un moyen facile de gagner du temps au retrait des dossards. Vous devrez obligatoirement vous munir de votre carte d’identité, du bon de retrait et de votre Pass Sanitaire en présentant un des 3 documents suivants pour retirer votre dossard :

schéma vaccinal complet,

test négatif de moins de 72h (PCR ou antigénique),

résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid – 19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Jardins de l’avenue Foch Avenue Foch Paris 75016

2 Victor Hugo 1 Porte Maillot



Contact :Les Bacchantes http://www.lesbacchantes.org/#bacchantes https://www.facebook.com/lesbacchanteslacourse https://twitter.com/bacchantes

