Les Bacchantes Aix-en-Provence, 20 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Les Bacchantes

2022-11-20 09:30:00 – 2022-11-20

EUR 20 25 Née d’une idée et d’un concept simples, empruntés à nos amis australiens, cette course caritative ayant comme support les maladies masculines et plus précisément le cancer de la prostate a vu le jour à Paris en 2012.



8 km dans un joyau provençal … De superbes tee-shirts orange vont colorer les rues de la ville depuis le Stade Georges Carcassonne, lieu de départ, d’arrivée, de parking, de vestiaires.



L’intégralité de l’inscription des participants sera reversée à la recherche et participera au financement de l’étude « S’accomplir avec les Bacchantes ».

Le Docteur David Barriol, Chirurgien urologue, Président de l’Association les Bacchantes Aix-en-Provence, présente en quelques mots cette étude qui évalue l’amélioration de la qualité de vie des patients opérés d’un cancer de la prostate suite à un accompagnement comprenant activité physique, diététique et aspect psychologique.



Retrait des dossards le 19 novembre de 14h à 18h et le 20 de 7h30 à 9h, au stade Carcassonne.



// Programme de la journée // :

● 8h30, ouverture du village. Accès à la consigne, Tribune Stade Georges Carcassonne

● 9h05, échauffement préparé par l’Orange Bleue, Stade Georges Carcassonne

● 9h30, départ de la course du stade Georges Carcasonne, l’équipe des Bacchantes vous propose un nouveau tracé au cœur du centre historique d’Aix-en-Provence et du parc de la Torse pour les derniers hectomètres d’un parcours aux couleurs de l’automne. A l’arrivée, autour du Buffet des Bacchantes, chaque coureur pourra refaire sa course, en parler avec ses amis, ses collègues ou tout simplement avec d’autres coureurs.

● 11h, remise des récompenses

● 12h, fin de l’évènement.

Les Bacchantes donnent rendez-vous aux aixois et aixoises où l’ensemble des participants est soumis à un dress code : filles et garçons, âgés de 16 ans au moins, sont invités à porter une moustache (naturelle, collée ou dessinée)

