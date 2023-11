Les Bacchantes 2023 Stade Jean Pierre Wimille Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 08h30 à 13h00

.Tout public. payant

Le retour d’une course pas sérieuse pour une cause sérieuse !

Toute notre équipe et nos partenaires sont déjà à pied d’œuvre pour que ce samedi 11 novembre soit une fête. Au programme : nous conservons le 5 km et le 10 km avec un départ toujours Avenue Foch et un parcours automnale dans les allées du Bois de Boulogne.

Les participants, filles et garçons âgés de 16 ans au moins, sont invités à porter une moustache (naturelle, collée ou dessinée) !

L’association Les Bacchantes Paris collecte des fonds au profit de la recherche contre le cancer de la prostate.

Depuis la première édition de la course en 2012, l’association les Bacchantes Paris a collecté 161 800 euros.

Ces fonds ont été intégralement reversés au Fonds de Dotation les Bacchantes et ont été remis pour une partie à l’Association Française d’Urologie dans le cadre de bourses de recherche pour de jeunes urologues, et financent aujourd’hui en partie l’étude « S’accomplir avec les Bacchantes ».

Stade Jean Pierre Wimille 73-85 boulevard de l’amiral Bruix 75016 Paris

Contact : https://www.lesbacchantes.org/paris/index.htm

