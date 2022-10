Les Bacchantes 2022 Départ Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Bacchantes 2022 Départ, 11 novembre 2022, Paris. Le vendredi 11 novembre 2022

de 10h00 à 13h00

. payant

Participez à la 10e édition des Bacchantes. La course solidaire contre le cancer de la prostate. Le 11 novembre, arborez votre plus belle moustache (vraie ou dessinée) et venez vous mêler au cortège des ambitieux. 5 ou 10kms Depuis la première édition de la course en 2012, l’association les Bacchantes Paris a collecté près de 150 000€

Ces fonds ont été intégralement reversés au Fonds de Dotation les Bacchantes et ont été remis pour une partie à l’Association Française d’Urologie dans le cadre de bourses de recherche pour de jeunes urologues, et financent aujourd’hui en partie l’étude « S’accomplir avec les Bacchantes ». Départ de l’Avenue Foch face à l’Arc de Triomphe, pour 8 km d’un parcours au cœur du Bois de Boulogne. Infos 5 et 10 km, à vous de choisir ! 10:00 – Au départ de l’avenue Foch, avec une vue imprenable sur l’Arc de Triomphe, vous vous élancerez pour 5 ou 10 km. Après avoir effectué un demi-tour Avenue de Malakoff, vous vous dirigerez en direction du Bois de Boulogne et ses larges allées aux couleurs d’automne. Départ Avenue Foch 75016 Paris Contact : https://www.sport-up.fr/www/inscription_en_ligne_2.0/inscription-37395-ORG-VHIHO.htm

Illustration officielle site Les Bacchantes Les Bacchantes

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Départ Adresse Avenue Foch Ville Paris lieuville Départ Paris Departement Paris

Départ Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Bacchantes 2022 Départ 2022-11-11 was last modified: by Les Bacchantes 2022 Départ Départ 11 novembre 2022 Départ Paris Paris

Paris Paris