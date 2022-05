LES BACCHANALES AU FIL DE L’EAU Colombiers, 17 juin 2022, Colombiers.

LES BACCHANALES AU FIL DE L’EAU Colombiers

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17 23:00:00

Colombiers Hérault Colombiers

EUR 5 Participez aux Bacchanales au fil de l’eau, sur le port du canal du Midi à Colombiers.

Soirée animée par le groupe “Alex et les bretelles” avec dégustation des vins des producteurs des IGP Côteaux d’Ensérune et Coteaux de Béziers. Restauration sur place.

Dès 19h. Pass 3 dégustation et un verre 5 €.

Participez aux Bacchanales au fil de l’eau, sur le port du canal du Midi à Colombiers.

Soirée animée par le groupe “Alex et les bretelles” avec dégustation des vins des producteurs des IGP Côteaux d’Ensérune et Coteaux de Béziers. Restauration sur place.

Dès 19h. Pass 3 dégustation et un verre 5 €.

tourisme@ladomitienne.com +33 4 67 32 88 77

Participez aux Bacchanales au fil de l’eau, sur le port du canal du Midi à Colombiers.

Soirée animée par le groupe “Alex et les bretelles” avec dégustation des vins des producteurs des IGP Côteaux d’Ensérune et Coteaux de Béziers. Restauration sur place.

Dès 19h. Pass 3 dégustation et un verre 5 €.

Alexetlesbretelles

Colombiers

dernière mise à jour : 2022-04-25 par OT LA DOMITIENNE