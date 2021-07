LES AVEUGLES, THÉATRE IMMERSIF Salle des fêtes, 11 décembre 2021-11 décembre 2021, Nanterre.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 18h30 à 19h30

Le samedi 11 décembre 2021

de 14h à 15h

Le samedi 11 décembre 2021

de 17h à 18h

Le samedi 11 décembre 2021

de 15h30 à 16h30

Le dimanche 12 décembre 2021

de 16h à 17h

Le dimanche 12 décembre 2021

de 18h30 à 19h30

Le dimanche 12 décembre 2021

de 14h30 à 15h30

payant

En petits groupes soudés par une réalité virtuelle graphique et sonore, nous sommes comme les aveugles de la pièce de Maurice Maeterlinck, à l’écoute de nos sensations intérieures.

Douze aveugles, six femmes et six hommes, attendent dans une très ancienne forêt, d’aspect éternel sous un ciel profondément étoilé, le retour de leur guide, un prêtre.

Ils tentent de se situer dans l’espace et le temps. Par leurs mots, ils meublent le silence et leur attente. Ils se découvrent mutuellement et s’aperçoivent qu’ils ont toujours été étrangers les uns aux autres. La crise éclate, annoncée par les sourds appels de la nature, lorsqu’ils découvrent le prêtre mort au milieu d’eux.

INVIVO transpose le célèbre texte de Maurice Maeterlinck dans un monde où les technologies nous apparaissent indispensables notre quotidien. Les aveugles représentent l’humanité tout entière, hésitante, anxieuse, ignorante de sa condition, qui, dans l’attente d’un futur incertain, compte sur un secours étranger pour la guider. Ce récit métaphysique aborde notre immobilisme face à ce qui nous entoure et questionne notre perception de l’autre. Sur scène les douze spectateurs équipés de casques VR sont plongés dans un univers virtuel brut et poétique. Une expérience unique, individuelle dans sa perception directe, collective dans sa résonance à la sortie de l’expérience.

Avec cette adaptation, INVIVO poursuit sa vision d’un théâtre hybride, au croisement des arts de la scène, des arts numériques et de la réalité virtuelle.

d’après Les Aveugles de Maurice Maeterlinck

une pièce VR d’INVIVO

Conception, adaptation et dispositif immersif Julien Dubuc

Création sonore Grégoire Durrande et Samuel Sérandour

Développement VR – univers 3D – interactions Antoine Vanel – Blindsp0t

Dispositif technologique Samuel Sérandour

Impression 3D David Udovtsch

Dans le cadre de Némo, Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, produite par le Centquatre-Paris.

Spectacles -> Théâtre

Salle des fêtes 4 Rue des Anciennes Mairies Nanterre 92000

1 : La Défense (2940m) 1 : Esplanade de La Défense (3870m)



Contact :Salle des fêtes 0141379421 https://www.maisondelamusique.eu/2021-2022/les-aveugles-1/

Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-12-11T18:30:00+01:00_2021-12-11T19:30:00+01:00;2021-12-11T14:00:00+01:00_2021-12-11T15:00:00+01:00;2021-12-11T17:00:00+01:00_2021-12-11T18:00:00+01:00;2021-12-11T15:30:00+01:00_2021-12-11T16:30:00+01:00;2021-12-12T16:00:00+01:00_2021-12-12T17:00:00+01:00;2021-12-12T18:30:00+01:00_2021-12-12T19:30:00+01:00;2021-12-12T14:30:00+01:00_2021-12-12T15:30:00+01:00