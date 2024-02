LES AVENTURIERS EN HERBE À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire, samedi 31 août 2024.

Un jeu de piste pour découvrir les Mauges à Cap Loire à 30min d’Angers dans le Maine et Loire.

Et si vous aidiez Louis le meunier du Moulin de l’Épinay à retrouver ses sacs de farine dissimulés dans Cap Loire ? Parcourez le parc avec votre smartphone ou votre livre-guide pour décoder les énigmes et trouver les sacs de farine. Tentez de gagner un des 3 badges à collectionner avec celui des Musées des métiers et celui du Moulin de l’Épinay. Une aventure en 3 étapes pour découvrir les métiers traditionnels des Mauges.

Animation familiale en autonomie adaptée aux enfants à partir de 6 ans.

Tarifs animation incluse dans le prix d’entrée au parc (8€, 6€, gratuit). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 10:00:00

fin : 2024-08-31 18:00:00

Cap Loire 20 Rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@caploire.fr

