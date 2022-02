Les Aventuriers d’un autre monde Théâtre du Casino Barrière, 21 avril 2022, Les Ponts-de-Cé.

Les Aventuriers d’un autre monde

du jeudi 21 avril au vendredi 22 avril à Théâtre du Casino Barrière

**LES AVENTURIERS D’UN AUTRE MONDE** sont de retour pour **2 concerts** exceptionnels au Théâtre du Casino Barrière Lille, les **jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022 à 20h30.** Pour cette édition 2022, Richard KOLINKA sera entouré de Louis BERTIGNAC, son ancien complice de Téléphone, CALOGERO, qui, enfant, rêvait d’être bassiste de Téléphone, Mademoiselle K, qui termine l’enregistrement de son sixième album, et CALI, qui, depuis le triomphe de « L’amour parfait », s’est imposé comme l’un des meilleurs performers live de la scène française. **Les 5 artistes** se produiront ensemble sur scène pour partager leurs plus grands tubes ainsi que des reprises de grands classiques pop-rock, lors de deux spectacles de plus de deux heures. Et ils seront rejoints par des **invités surprises**, comme il est de coutume chez LES AVENTURIERS D’UN AUTRE MONDE.

Théâtre du Casino Barrière 777 Ponts de Flandres Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire



