Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale « Incroyables Voyageurs » Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire, mercredi 24 avril 2024.

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ? Cette journée est faite pour lui ! Mercredi 24 avril découvriront d’incroyables voyageurs anguille, brochet, libellule, crapaud, triton … La diversité des animaux migrateurs a de quoi donner le tournis. Des jeux et bricolage permettront d’en savoir plus sur ces animaux globetrotters.

Ce club nature enfants fait partie de la fédération Connaître Protéger la Nature. De nombreuses dates sont programmées toute l’année. Les activités proposées sont différentes à chaque fois. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

