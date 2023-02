Les Aventuriers du Milieu de Loire : journée nature pour les 6-12 ans, spéciale “Fréquence Grenouille” Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’Évènement: Nièvre

Pouilly-sur-Loire

Les Aventuriers du Milieu de Loire : journée nature pour les 6-12 ans, spéciale “Fréquence Grenouille” Pavillon du Milieu de Loire, 26 avril 2023, Pouilly-sur-Loire . Les Aventuriers du Milieu de Loire : journée nature pour les 6-12 ans, spéciale “Fréquence Grenouille” 17 Quai Jules Pabiot Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire Nievre Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot

2023-04-26 10:00:00 – 2023-04-26 16:30:00

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot

Pouilly-sur-Loire

Nievre Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ?

Cette journée est faite pour lui ! Elle s’adresse à tous les batrachologues en herbe ! Sortie, manipulations, jeux et bricolage nature permettront aux enfants de découvrir la vie des grenouilles, crapauds et autres tritons. Ils ne vont en croaaa-re leurs yeux.

Ce club nature enfants fait partie de la fédération Connaître Protéger la Nature. De nombreuses dates sont programmées toute l’année. Les activités proposées sont différentes à chaque fois. pavillondeloire@coeurdeloire.fr +33 3 86 39 54 54 Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-02-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Pouilly-sur-Loire Autres Lieu Pouilly-sur-Loire Adresse Pouilly-sur-Loire Nievre Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Ville Pouilly-sur-Loire lieuville Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Departement Nievre

Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Nievre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouilly-sur-loire /

Les Aventuriers du Milieu de Loire : journée nature pour les 6-12 ans, spéciale “Fréquence Grenouille” Pavillon du Milieu de Loire 2023-04-26 was last modified: by Les Aventuriers du Milieu de Loire : journée nature pour les 6-12 ans, spéciale “Fréquence Grenouille” Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire 26 avril 2023 17 Quai Jules Pabiot Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre nièvre Pavillon du milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire Nievre