Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire, mercredi 14 août 2024.

Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ! Ces journées sont faites pour lui ! Elles sont organisées les mercredis pendant les vacances et s’adressent à tous les coureurs des bois, les super-héros de la nature et les artistes en herbe !

Ce club nature enfants fait partie de la fédération Connaître Protéger la Nature. De nombreuses dates sont programmées toute l’année. Les activités proposées sont différentes à chaque fois.

Exemples votre enfant chasse les insectes, pêche les petites bêtes ou part sur la piste des animaux. Il apprend à faire des ricochets, à fabriquer un mirliton avec du sureau ou un nichoir pour les oiseaux. Il goûte et cuisine les plantes sauvages. Il se fait de nouveaux amis et se fabrique plein de jolis souvenirs ! 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 10:00:00

fin : 2024-08-14 16:30:00

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

L’événement Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-20 par 58_OT COEUR DE LOIRE