Les aventuriers du jardin bio de Joanna Wiejak Aire-sur-l’Adour, 1 avril 2022, Aire-sur-l'Adour.

Les aventuriers du jardin bio de Joanna Wiejak Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

2022-04-01 09:00:00 – 2022-04-27 17:00:00 Passage des Cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour Landes

EUR Le jardin, quel fabuleux terrain de jeux ! On peut y goûter des fruits et légumes délicieux, y fabriquer des jouets et des sifflets, y protéger les animaux, y voyager, y bricoler, y créer… Venez retrouver ces aventures publiées aux éditions Plume de Carotte dans l’exposition des illustrations de Joanne Wiejak.

joanna wiejak

Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

