Les Aventuriers des Pyrénées La Base Aventure d’ARETTE, 24 octobre 2021, ARETTE.

Les Aventuriers des Pyrénées

du dimanche 24 octobre au samedi 30 octobre à La Base Aventure d’ARETTE

La Base Aventure d’Arette te propose de découvrir la montagne à travers multiples activités : – Balade-toi en montagne pour découvrir animaux et rapaces, – Viens relever les défis qui se présentent à toi : course d’orientation, initiation au tir à l’arc, jeux de piste… Découvre le moulin d’Arette et fabrique ton pain Construis ta cabane et fabrique des objets en bois ou éléments ramassés dans la nature, – Aventure-toi sur les traces des fées et promène-toi dans leur jardin féérique, Au programme aussi, course d’orientation, veillées, activités créatives et artistiques, grands jeux …. Séjour de 12 jeunes encadrés par 2 animateurs diplômés. Activités spécifiques encadrées par des professionnels. La Base Aventure d’Arette est un établissement permanent situé au pied du Massif de la Pierre St Martin. Le centre comprend des chambres de 2 à 5 lits, avec sanitaires par bloc de chambres.

455

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE ARETTE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T23:59:00;2021-10-25T00:00:00 2021-10-25T23:50:00;2021-10-26T00:00:00 2021-10-26T23:59:00;2021-10-27T00:00:00 2021-10-27T23:50:00;2021-10-28T00:00:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T00:00:00 2021-10-29T23:59:00;2021-10-30T00:00:00 2021-10-30T12:00:00