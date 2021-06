Les Aventuriers de Vars Centre Odcvl Le Chatelrêt, 23 août 2021-23 août 2021, Vars.

Les Aventuriers de Vars

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Centre Odcvl Le Chatelrêt

**Vivre la montagne avec les copains et découvrir ses sommets, c’est ébouriffant ! Ce séjour te propose un cocktail d’activités très riche.** ——————————————————————————————————————————————— **> La luge du caribou : 1522m de descente !** ———————————————– **> Initiation au tir à l’arc** ——————————– **> La balade en montagne sur les balcons de Vars grâce à un accès en télécabine ou télésiège** ———————————————————————————————— **> La découverte de l’habitat montagnard sous forme de jeu de piste dans le village de Vars-Sainte-Marie** ———————————————————————————————————— **> Land’art : création libre à partir d’objets à recycler** ————————————————————- **> Construction de cabanes** —————————— **> Et parmi les veillées : soirée pizza (de la confection à l’assiette),** —————————————————————————- **soirée barbecue et veillée autour du feu…** ——————————————— **> Renforcement scolaire sur 5 demi-journées Salle de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.** ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

500€ les 5 jours hors transport

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Odcvl Le Chatelrêt vars sainte marie Vars Hautes-Alpes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T16:00:00