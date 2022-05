LES AVENTURIERS DE L’ESCURAYS Prinquiau, 3 juin 2022, Prinquiau.

LES AVENTURIERS DE L’ESCURAYS Prinquiau

2022-06-03 – 2022-07-13

Prinquiau Loire-Atlantique Prinquiau

Découvrez le Domaine de l’Escurays avec cette visite ludique : par son histoire passionnante et ses anecdotes insolites, le château va vous surprendre ! nEntre découverte de la biodiversité et patrimoine, partez pour une véritable chasse au trésor ! nAnimation en famille avec les enfants entre 7 et 13 ans. Pensez à emmener un goûter. nSur réservation, places limitées

Participez à un jeu de piste au Domaine de l’Escurays

contact@estuairesillontourisme.fr http://www.estuairesillontourisme.fr/

