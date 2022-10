Les aventuriers de l’art : Palette de peintre

Les aventuriers de l’art : Palette de peintre, 20 décembre 2022, . Les aventuriers de l’art : Palette de peintre



2022-12-20 16:30:00 – 2022-12-20 17:45:00 En s’inspirant de la palette du peintre Chamaillard observée dans l’exposition Plumes de peintre, les enfants créent leur propre palette, en réalisant un autoportrait et un paysage. Prévoir une tenue non salissante.

La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Vendredi 4 novembre à 16h30.

Par Anne Noret, guide-conférencière.

Tarif unique : 4 €.

Pour les enfants non accompagnés. Réservation obligatoire (jauge limitée

Lors de la réservation, merci de préciser le prénom et la date de naissance de l’enfant. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville