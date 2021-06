Les Aventuriers de la Montagne – 14j Centre LES MAINIAUX, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, LE COLLET D'ALLEVARD.

Les Aventuriers de la Montagne – 14j

du dimanche 18 juillet au samedi 31 juillet à Centre LES MAINIAUX

Alterne entre activités sportives et culturelles lors de ce séjour où vivre ensemble et projets d’enfants rendront tes vacances inoubliables. Tu participeras à la création de ton programme d’activité en fonction de tes envies, des propositions du groupe et de l’environnement du centre. Que tu sois plutôt aventurier de l’extrême, amateur de nature ou artiste en herbe, tu trouveras ton bonheur ! Dans le respect des gestes barrières et dispositions liés à la crise du COVID-19, le séjour te permettra de choisir tes activités : kayak, escalade, excursions, biathlon carabine laser, randonnée, baignade dans les lacs, VTT, Bivouac. Tu construiras ton programme en fonction de tes envies, des propositions du groupe, des ressources environnantes. Ce séjour correspond aussi bien aux petits aventuriers (bivouac, refuge, feu de camps) qu’aux sportifs en herbe (kayak, accrobranche, VTT) et amoureux de la nature. Les aventuriers de la montagne est un séjour sportif et culturel où les enfants apprennent à vivre ensemble et à s’organiser afin de partager des vacances inoubliables. Lors de ce séjour, le programme sera adapté à chaque enfant, prenant en compte les besoins ciblés en amont par les référents éducatifs. Les différentes activités proposées donnent la possibilité de se lancer dans une expédition montagnarde, à la découverte de connaissances qui s’oriente autour des thématiques suivantes : – L’environnement montagnard et les éco-systèmes, – le développement durable, – le patrimoine local et l’activité humaine, – la citoyenneté et le vivre ensemble à l’ère du numérique. Attention :Le certificat d’aisance aquatique est indispensable pour pratiquer le kayak. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 912,00 €

Un séjour sportif et culturel qui correspond aussi bien aux petits aventuriers qu’aux sportifs en herbe et amoureux de la nature

Centre LES MAINIAUX Centre des PEP de la Mayenne, 38580 LE COLLET D’ALLEVARD LE COLLET D’ALLEVARD Isère



