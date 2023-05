Les Aventuriers de la lecture : le rdv des jeunes ados à la bibliothèque Bibliothèque Benoîte Groult, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 16h30 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 9 ans. gratuit

Réservation sur place ou par téléphone ou en ligne

Tu as entre 9 et 15 ans et tu veux partager tes passions ? Mangas, jeux de société, romans, films, bandes dessinées, jeux vidéo, etc. : Carte blanche pour parler de ce que tu aimes !

Viens partager avec d’autres passionné.e.s de ton âge tes coups de

cœur. Qu’il s’agisse d’un film que tu as aimé, d’un livre que tu as dévoré, d’un jeu que tu as découvert, d’une BD que tu as adorée, tous les sujets sont permis!



Si tu te sens toi aussi l’âme d’un aventurier, prends part à ce rendez-vous régulier pour rencontrer d’autres personnes,

se découvrir de nouveaux centres d’intérêts, bref, discuter !

Prochains RDVs :

vendredi 12 mai à 18h ;

samedi 3 juin à 16h30 ;



vendredi 7 juillet à 18h

Inscris-toi ici pour le vendredi 12 mai à 18h !

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/les-aventuriers-de-la-lecture3

