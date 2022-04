Les aventuriers de la Cité Z Théâtre de Poche Graslin – TPG, 12 mai 2022, Nantes.

2022-05-12

Horaire : 20:00 21:25

Gratuit : non 10 € à 25 € (hors frais de location éventuels) Réservations :- Théâtre de Poche Graslin, 5 rue Lekain à Nantes – 02 40 47 34 44 (du mardi au samedi de 14h à 18h)- www.theatredepochegraslin.fr- billetreduc.com, francebillet.com, ticketac.com

Comédie d’aventure. 1925, le célèbre explorateur anglais Percival Harrison Fawcett disparaît mystérieusement dans la jungle amazonienne alors qu’il tentait de découvrir la cité Z, ultime vestige du mythique Eldorado. Dix ans plus tard, sa fille Joan part à sa recherche en compagnie de Jack Beauregard, un aventurier français un brin mythomane, tout autant intéressé par l’or des Incas que par le charme de la jeune femme. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter ce trésor fabuleux. Les sbires d’Hitler lancés à leurs trousses feront également tout pour s’en emparer. Une course-poursuite haletante s’engage alors… Laissez-vous emporter par cette fantastique chasse au trésor à la Indiana Jones ! Au travers de 16 personnages hauts en couleurs et 26 décors différents, cette comédie d’aventure trépidante, inspirée d’une histoire vraie, vous fera voyager aux quatre coins du monde. 1h25 de rires et de suspens dans une mise en scène rythmée et originale ! Création de Frédéric Bui Dui Minh, Cyril Gourbet et Aymeric de NadaillacMise en scène : Aymeric de NadaillacInterprétation : Cyril Benoit, Aymeric de Nadaillac, Leïla Guigue, Régis Lionci et Loïc Tréhin

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

