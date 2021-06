Villenave-d'Ornon ALSH Joliot-Curie Gironde, Villenave d'Ornon Les aventuriers ALSH Joliot-Curie Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Les aventuriers ALSH Joliot-Curie, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Villenave-d'Ornon. Les aventuriers

ALSH Joliot-Curie, le vendredi 9 juillet à 07:30

_Matin_ : Sortie jardins partagés à Sarcignan avec un groupe de petits Palmiers Feu de Camps Danse tribale _Aprés -midi_ : Empreintes d’animaux Feux de camps Fabrication de Filets à papillons Création de papillons La famille Robinson ALSH Joliot-Curie Avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T07:30:00 2021-07-09T18:30:00

