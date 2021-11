Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde Les aventures improvisées de Cabosse et Chocolatine Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Les aventures improvisées de Cabosse et Chocolatine Lalinde, 26 novembre 2021, Lalinde. Les aventures improvisées de Cabosse et Chocolatine Salle Jacques Brel Avenue Général Leclerc Lalinde

2021-11-26 18:30:00 – 2021-11-26 Salle Jacques Brel Avenue Général Leclerc

Spectacle vivant et familial proposé par l'AJMR à l'occasion de la fin de l'année 2021. Le professeur Cabosse a traversé les jungles, les savanes et les forêts du monde entier. Chocolatine n'aime rien autant que l'aventure et les animaux. Leur passion commune, le chocolat ! Pendant une heure, ces deux personnages hauts en couleurs entraînent les jeunes spectateurs dans de drôles d'aventures improvisées. Mimer des animaux, se transformer en baobab, imaginer conduire une Jeep, incarner le roi de la forêt ou aider Jane à sauver Tarzan, les jeunes spectateurs participent à leur guise aux folles aventures improvisées par les deux comédiens. Place à la créativité, à la spontanéité, à l'esprit de troupe, à l'interactivité mais surtout au rire. Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. GRATUIT.

