LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DU CLOWN PEUREUX Toulouse, 6 mars 2022, Toulouse.

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DU CLOWN PEUREUX LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse

2022-03-06 – 2022-03-06 LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier

Toulouse Haute-Garonne

Jojo est un clown peureux, ce qui malheureusement l’empêche de faire correctement son travail.

Le patron du cirque qui l’emploie est déterminé à ce que son clown puisse assurer ses prestations.

Il l’envoie donc à la recherche de son courage, symbolisé par une petite balle rouge. Au cours de son périple pour trouver cette balle, Jojo va vivre des situations rocambolesques et rencontrer des personnages haut en couleurs, qui vont tenter de lui venir en aide.

Cette comédie musicale, interprétée en live par 5 artistes chanteurs, danseurs, comédiens et acrobate, met à l’honneur de nombreuses références qui feront le bonheur des petits mais aussi des plus grands. L’histoire de ce clown à la recherche de son courage, nécessite régulièrement la participation active des enfants, ce qui en fait un spectacle interactif, drôle, riche en rebondissements.

Une comédie musicale pour enfants dès 3 ans !

Jojo est un clown peureux, ce qui malheureusement l’empêche de faire correctement son travail.

Le patron du cirque qui l’emploie est déterminé à ce que son clown puisse assurer ses prestations.

Il l’envoie donc à la recherche de son courage, symbolisé par une petite balle rouge. Au cours de son périple pour trouver cette balle, Jojo va vivre des situations rocambolesques et rencontrer des personnages haut en couleurs, qui vont tenter de lui venir en aide.

Cette comédie musicale, interprétée en live par 5 artistes chanteurs, danseurs, comédiens et acrobate, met à l’honneur de nombreuses références qui feront le bonheur des petits mais aussi des plus grands. L’histoire de ce clown à la recherche de son courage, nécessite régulièrement la participation active des enfants, ce qui en fait un spectacle interactif, drôle, riche en rebondissements.

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse

dernière mise à jour : 2022-01-19 par