LES AVENTURES DU ROI PAUSOLE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

LES AVENTURES DU ROI PAUSOLE Montpellier, 29 avril 2022, Montpellier. LES AVENTURES DU ROI PAUSOLE Montpellier

2022-04-29 – 2022-04-30

Montpellier Hérault 10 10 EUR Ne manquez pas l’Opéra « Les Aventures du Roi Pausole » à l’Opéra Comédie ! Opéra Junior vous transporte au royaume mythique du roi Pausole, à la recherche de sa fille Aline qui s’est fait la belle avec son amoureux ! Sur un livret aussi truculent que pétillant d’Albert Willemetz d’après le roman de Pierre Louÿs, Arthur Honegger compose une opérette d’une grande richesse, mais aussi d’une grande légèreté ! Un petit orchestre d’une trentaine de musiciens avec le saxophone en instrument-roi, le style jazzy typique des années 1930 qui ne se prend jamais au sérieux vous réjouira à chacun des vingt-neuf numéros. Nouvelle production Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie Durée : ± 1h30 sans entracte Pass sanitaire obligatoire Ne manquez pas l’Opéra « Les Aventures du Roi Pausole » à l’Opéra Comédie ! location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/les-aventures-du-roi-pausole-1 Ne manquez pas l’Opéra « Les Aventures du Roi Pausole » à l’Opéra Comédie ! Opéra Junior vous transporte au royaume mythique du roi Pausole, à la recherche de sa fille Aline qui s’est fait la belle avec son amoureux ! Sur un livret aussi truculent que pétillant d’Albert Willemetz d’après le roman de Pierre Louÿs, Arthur Honegger compose une opérette d’une grande richesse, mais aussi d’une grande légèreté ! Un petit orchestre d’une trentaine de musiciens avec le saxophone en instrument-roi, le style jazzy typique des années 1930 qui ne se prend jamais au sérieux vous réjouira à chacun des vingt-neuf numéros. Nouvelle production Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie Durée : ± 1h30 sans entracte Pass sanitaire obligatoire Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

LES AVENTURES DU ROI PAUSOLE Montpellier 2022-04-29 was last modified: by LES AVENTURES DU ROI PAUSOLE Montpellier Montpellier 29 avril 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault