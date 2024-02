Les aventures du docteur Dino et Victor le raptor Salle Ballard Charnay-lès-Mâcon, vendredi 1 mars 2024.

Plongez dans un voyage préhistorique éblouissant avec le Dr. Dino et Victor, son vélociraptor de compagnie !

Découvrez les merveilles de notre planète, ses secrets ancestraux et les époques qui ont précédé notre ère, le tout dans une aventure épique qui émerveillera petits et grands !

Mais attention, le T-Rex rôde et il faudra être bien astucieux pour lui échapper… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 16:30:00

fin : 2024-03-01 17:30:00

Salle Ballard 89 place du Bourg

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté comediedemetz@gmail.com

L’événement Les aventures du docteur Dino et Victor le raptor Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2024-02-09 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès