Les aventures du chevalier Galaad : la quête du graal

2022-04-27 – 2022-04-27

La suite des aventures du chevalier Galaad, spectacle pour enfants à la Comédie d’Aix

Devenu enfin chevalier, il va pouvoir rencontrer le roi Arthur et partir à la recherche du Graal. Une nouvelle aventure pleine de rires et de mystères avec encore plus de personnages facétieux.

