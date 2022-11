Les aventures du capitaine Frimousse, 11 janvier 2023, .

Les aventures du capitaine Frimousse



2023-01-11 – 2023-01-11

EUR 7.95 Petits et grands, embarquez vite pour l’aventure drôle et trépidante du Capitaine Frimousse !



Jeune marin embarqué en mission dans le Pacifique, le Capitaine Frimousse va se retrouver, suite à une immense tempête, échoué sur île déserte.



Enfin, pas si déserte que ça…



Accompagné par des animaux sauvages, aussi amicaux qu’espiègles, des esprits gardiens des forêts sacrées, farceurs et étonnants, des créatures fantastiques et bien d’autres personnages surprenants, le Capitaine Frimousse essaiera de trouver un moyen de rentrer chez lui et de lever la malédiction pesant sur l’île.



Une épopée trépidante remplie de farce, de gaieté et de fantaisie pour toute la famille !





Artistes : Jean Goltier

