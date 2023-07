Les aventures d’Octave et Mélo Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 24 février 2024

de 17h00 à 18h00

Le lundi 24 juillet 2023

de 14h30 à 15h00

.Public enfants adolescents. A partir de 4 ans. payant De 8 à 10€. Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour un concert jeune public avec l’Orchestre philharmonique de Radio France. Octave et Mélo sont deux petits musiciens en herbe qui ont un grand pouvoir : ils savent jouer de tous les instruments ! Lui est rêveur, doux et gentil. Mélo, elle, est vive, alerte et toujours de bonne humeur. Sur une idée originale d’Adèle Molle, les histoires de nos petits héros sont conçues entièrement à partir de la musique : « La musique évoque des images qu’il s’agit de transposer pour en faire les étapes de mes histoires ». Un spectacle pour les très jeunes enfants, d’après la série de podcasts éponyme de France Musique. ADÈLE MOLLE

Les Aventures d’Octave et Mélo ADÈLE MOLLE auteure et récitante

ZOÉ SULIKO musicienne bruiteuse

MATHILDE BARDOU mise en espace

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

EMMANUEL ANDRÉ, ANA MILLET violons

MARIE-ÉMELINE CHARPENTIER alto

CATHERINE DE VENÇAY violoncelle

ANNE-SOPHIE NEVES piccolo

VICTOR BOURHIS clarinette

ALEXANDRE COLLARD cor

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jeune-public/les-aventures-doctave-et-melo/scenes-denfants contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228875457184

