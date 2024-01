Les Aventures d’Octave et Mélo, conte musical d’Adèle Molle Centre Wallonie-Bruxelles ¨Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 14h30 à 15h30

.Tout public. gratuit

Le Centre accueille l’équipe artistique des Aventures d’Octave et Mélo pour une adaptation scénique du podcast éponyme produit par France Musique.

Sortie de résidence de travail, Traffix Music et l’équipe d’Adèle Molle vous convient à une représentation publique de ce conte musical qui met en scène une conteuse et une bruiteuse.

La Première de la version scénique avec orchestre se tient à la Maison de la radio, le 24 février à 14h30.

Octave et Mélo sont en vacances à la montagne. Un matin, ils font la rencontre d’une volée de grives musiciennes qui migrent vers la mer. La mer, ils ne l’ont jamais vue, ça doit être tellement beau! S’ils les rejoignaient ? Le rendez-vous est pris ! Voilà donc nos deux héros qui embarquent pour une grande traversée jusqu’à la mer en suivant le cours de la rivière.

Pique-nique, camping sauvage, radeau et ricochet, la vie est belle en plein air. Oui, mais il faudra du courage quand la rivière s’emballe et que le radeau menace de chavirer. Heureusement, ils pourront compter sur l’aide de tout un tas d’oiseaux (aigle, héron, pic-vert et mouettes) pour les guider sur le chemin de la mer.

Octave et Mélo nous entraînent dans mille péripéties enfantines et adorables !

Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004 ¨Paris

Contact : https://cwb.fr/agenda/les-aventures-d-octave-et-melo-conte-musical-d-adele-molle +33153019696 info@cwb.fr https://my.weezevent.com/les-aventures-doctave-et-melo

DR