Les aventures des explorateurs du Patrimoine au Parc Barbieux, visite-famille Arret tram Parc Barbieux Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Les aventures des explorateurs du Patrimoine au Parc Barbieux, visite-famille Arret tram Parc Barbieux, 4 juin 2022, Roubaix. Les aventures des explorateurs du Patrimoine au Parc Barbieux, visite-famille

du samedi 4 juin au mercredi 13 juillet à Arret tram Parc Barbieux

La confrérie des explorateurs du Patrimoine t’invite à une découverte ludique de celui qu’on appelle aussi « Le Beau Jardin » : et c’est vrai qu’il est beau, avec sa flore de 60 essences d’arbres, et sa faune à poils et à plumes. Accompagnés d’un guide, et avec le support d’un livret, les enfants découvriront en s’amusant ce jardin à l’anglaise d’une superficie de 34 hectares. A partir de 6 ans.

7€ / 5€

Visite enfant Arret tram Parc Barbieux Rue Jean Jaurès Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-07-13T15:00:00 2022-07-13T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Arret tram Parc Barbieux Adresse Rue Jean Jaurès Roubaix Ville Roubaix lieuville Arret tram Parc Barbieux Roubaix Departement Nord

Arret tram Parc Barbieux Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Les aventures des explorateurs du Patrimoine au Parc Barbieux, visite-famille Arret tram Parc Barbieux 2022-06-04 was last modified: by Les aventures des explorateurs du Patrimoine au Parc Barbieux, visite-famille Arret tram Parc Barbieux Arret tram Parc Barbieux 4 juin 2022 Arret tram Parc Barbieux Roubaix roubaix

Roubaix Nord