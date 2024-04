Les aventures d’Emma « Et si j’étais… » Comédie Le Mans Le Mans, samedi 4 mai 2024.

Aujourd’hui, Emma fête son anniversaire. Au moment de souffler ses bougies et de faire son vœu, elle se demande ce qu’elle fera quand elle sera grande. Grâce à sa valise magique, elle va partir à l’aventure et devenir tour à tour maîtresse, princesse, pirate… et même Présidente de la République ! Au fil des péripéties, au lieu de répondre à cette sérieuse question d’avenir, tout sera prétexte à s’amuser avec le public. Un spectacle interactif à partir de 3 ans.

Avec Séverine ROBIC EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 11:00:00

fin : 2024-05-04 11:50:00

Comédie Le Mans 37 Rue Nationale

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com

