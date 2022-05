Les Aventures de Touffu Marseille 5e Arrondissement, 2 juin 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Les Aventures de Touffu Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-06-02 10:00:00 – 2022-06-02 Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

7 7 Touffu, le Chien farceur qui n’aboie pas et fait le malin, il nous faut trouver la plume Tchoumi, Tchouma, et tout rentrera dans l’ordre avec l’aide de nos compagnons plus petits ou plus grands.



On a jamais vu ça. Les autres chiens se moquent de lui…

Comment faire pour l’aider ?



Un monde de marionnettes agrémenté de comptines et de musique.



Spectacle de marionnettes et de ventriloquie

Par la Cie les Pipellettes

Dès 9 mois

Spectacle de marionnettes et ventriloquie. Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 2 et 9 juin.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Le+blues+de+Lisette_7833.html

