Pour sa troisième exposition sur le pont Saint-Ange, l’Institut des Cultures d’Islam présente Les aventures de Supershaktimaan, un récit photographique de Nicolas Henry. L’artiste invite le passant à plonger dans le voyage initiatique du héros hindou Supershaktimaan, tombé follement amoureux d’une jeune femme musulmane prénommée Shamina. Ce conte inspiré par la mythologie indienne se déploie en une série de cinquante compositions uniques, dans lesquelles le couple combat un ennemi commun, le « shopping Monster », qui condamne la planète à une catastrophe écologique. De l’effervescence de Jaipur à leur refuge de Fès, Supershaktimaan et Shamina pansent les plaies de l’humanité dans une ode captivante à la tolérance religieuse et à la préservation de l’environnement. Nicolas Henry est diplômé des Beaux-Arts de Paris et de l’École Nationale Supérieure d’Art de Paris-Cergy. À la suite d’un travail de réalisation pour le projet « Six milliards d’autres » de Yann Arthus-Bertrand, il se lance à plein temps dans son travail photographique. Son livre, Contes imaginaires autour du monde – World’s in the making, aux Éditions Albin Michel, reçoit le prix Méditerranée du livre d’art 2017. En 2021, il fonde Photoclimat, première Biennale sociale et environnementale de Paris. Avec le soutien de la Ville de Paris et des mairies du 10 et 18e arrondissements. Pont Saint-Ange 39ter, boulevard de la Chapelle Paris 75010 Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/les-aventures-de-supershaktimaan/ Art contemporain;Balade;Expo;Photo

