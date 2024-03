Les Aventures de Robin des Bois Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, mardi 30 janvier 2024.

Les Aventures de Robin des Bois Ciné-Débat sur le film Les Aventures de Robin des Bois de Michael Curtiz et William Keighley Mardi 30 janvier, 18h00 Kino Ciné Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif – 14 ans : 4€

À 18h00, Mardi 30 Janvier, rejoignez nous au Kino Ciné pour une séance Littérature & cinéma organisé par le Département Lettres Modernes de la Faculté des Humanités de l’Université de Lille.

La soirée commencera par une présentation du film « Les Aventures de Robin des Bois » (Michael Curtiz et William Keighley, 1938) par Marie-Madeleine Castellani, professeure émérite en langue et littérature médiévales à l’université de Lille (ULR Alithila). Parmi ses nombreux travaux, elle s’est notamment intéressée au Moyen Âge dans les œuvres cinématographique..

Marie-Madeleine Castellani est professeur émérite de langue et littérature médiévales. Elle a édité Athis et Procelias ainsi que La Manekine de Philippe de Remi. Elle a également travaillé sur des textes du corpus Wavrin, notamment le Roman de Florimont. Elle dirige la revue Bien dire et bien aprandre et est la rédactrice en chef de la revue nord’

SYNOPSIS :

Parti pour les croisades, le roi Richard Coeur-de-Lion est fait prisonnier par Leopold d’Autriche qui demande une rançon. Plutôt que de payer, le Prince Jean, frère du roi, s’installe sur le trône d’Angleterre. Robin de Locksley, archer de grande valeur, refuse de reconnaître l’usurpateur et organise dans la forêt la résistance pour sauver son roi.

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « email », « value »: « contact.kinocine@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.kino-cine.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 41 61 43 »}]

