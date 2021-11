Ornaisons MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons Aude, Ornaisons Les aventures de Plumette et de son premier amant MJC – Bibliothèque municipale d’Ornaisons Ornaisons Catégories d’évènement: Aude

Ornaisons

Les aventures de Plumette et de son premier amant MJC – Bibliothèque municipale d’Ornaisons, 22 janvier 2022, Ornaisons. Les aventures de Plumette et de son premier amant

le samedi 22 janvier 2022 à MJC – Bibliothèque municipale d’Ornaisons

**Les aventures de Plumette et de son premier amant** Lecture à 3 ou 4 voix de cette _Ballade populaire et cocasse_ sur les rencontres amoureuses écrite par Amélie PLUME

En fonction des directives sanitaires covid

En quelques scènes Plumette déséquilibrera vos certitudes MJC – Bibliothèque municipale d’Ornaisons 12 avenue des Corbières 11200 Ornaisons Ornaisons Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T20:00:00;2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Ornaisons Autres Lieu MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons Adresse 12 avenue des Corbières 11200 Ornaisons Ville Ornaisons lieuville MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons Ornaisons