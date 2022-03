Les Aventures de Pinocchio Théâtre de Verdure de La Girandole,Les Murs à Pêches, 11 mai 2022, Montreuil.

Les Aventures de Pinocchio

du mercredi 11 mai au dimanche 15 mai à Théâtre de Verdure de La Girandole, Les Murs à Pêches

Assis en bonne compagnie à la terrasse du Caffè Michelangiolo, Carlo Collodi sirote un verre sans trop savoir comment il paiera l’addition. Passe une mystérieuse femme vêtue de bleu, qui lui propose d’effacer son ardoise. En échange, il doit s’engager à écrire une histoire, pour une nouvelle revue à destination des enfants. Au loin, on entend l’annonce de l’arrivée dans le village de Mangiafoco, le directeur du théâtre de marionnettes. On veut manipuler Collodi ? Qu’à cela ne tienne ! Le récit s’appellera “L’histoire d’un pantin”. Mais au quinzième épisode, couic, le pantin finira pendu, qu’on se le dise ! Les Anthropologues présentent Les Aventures de Pinocchio au Théâtre de Verdure de la Girandole du 10 au 15 mai 2022. Un spectacle coloré et drôle en plein cœur des murs à pêches, familial et participatif. Billetterie & réservations à ce lien : [[https://yurplan.com/…/Association-culturelle…/20980](https://yurplan.com/…/Association-culturelle…/20980)](https://yurplan.com/…/Association-culturelle…/20980)… Partenaires : Région Île-de-France, Oise le département, Spedidam, la copie privée, La Girandole, avec le soutien de la ville de Montreuil

scolaires & enfants 4€ / Montreuillois et tarifs réduits 6€ / plein tarif 8€

Spectacle familial et participatif aux murs à pêches du 10 au 15 mai 2022

Théâtre de Verdure de La Girandole,Les Murs à Pêches 65 rue pierre de montreuil, 93100 montreuil Montreuil Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T11:15:00;2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T15:45:00;2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T11:45:00;2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:15:00;2022-05-15T10:30:00 2022-05-15T11:45:00