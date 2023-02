LES AVENTURES DE PINOCCHIO POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 ANS COMEDIE DU FINISTERE, 21 février 2023, BREST.

LES AVENTURES DE PINOCCHIO POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 ANS COMEDIE DU FINISTERE. Un spectacle à la date du 2023-02-21 (2023-02-21 au ) 15:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Bienvenue dans l’univers de Pinocchio. Suivez les aventures extraordinaires de ce pantin… Pas comme les autres. Nous sommes dans la boutique de Gepeto en Italie. Ce vieux menuisier décide de créer une marionnette pour tromper l’ennui et la solitude. Mais cette marionnette va vite s’avérer différentes des autres. Elle embarque Gepetto dans des aventures folles que le menuisier ne pouvait même pas imaginer. Le spectacle se promène entre marionnette, chanson et musique dans un univers féérique, drôle et touchant, qui émerveillera les petits, ravira les grands, et embraquera toute la famille dans un voyage inoubliable.

COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistere

