Henrichemont Cher Henrichemont Outre Les Aventures de Pak Okli, deux autres spectacles de marionnettes indonésiennes à découvrir : Le Râmâyana (spectacle tout public à partir de 6 ans) et Le Mahâbhârata (spectacle tout public de Wayang Kulit au plus près de la tradition indonésienne). Spectacle familiale à partir de 3 ans – Durée 45mn

Ce spectacle se compose de trois contes indonésiens montés en marionnettes traditionnelles.

Ce spectacle se compose de trois contes indonésiens montés en marionnettes traditionnelles.

Deux des contes sont joués en ombre; quant au troisième, il est joué « à l'indonésienne »,

