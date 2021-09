Les aventures de Pak Okli Espace Loire, 11 septembre 2021, Cléry-Saint-André.

Les aventures de Pak Okli

Espace Loire, le samedi 11 septembre à 20:30

**20h30 – Les aventures de Pak Okli** La compagnie jeux de vilains vous invite à découvrir l’art subtil du Théâtre d’ombre indonésien Dans la jungle indonésienne vivent de nombreux animaux : un sanglier belliqueux, un éléphant balourd, un crocodile et un tigre affamés, un singe et un cerf rusés… Pour gérer toute cette ménagerie, un garde forestier un peu naïf, Pak Okli, persuadé de diriger cette petite troupe d’une main de maître. Mais les animaux n’en font qu’à leur tête et vont faire vivre à Pak Okli les pires aventures ! Ce spectacle se compose de trois contes indonésiens montés en marionnettes traditionnelles. Deux des contes sont joués en ombre; quant au troisième, il est joué « à l’indonésienne », côté manipulation/à vue, afin de faire découvrir cette pratique aux jeunes spectateurs. **21h30 – Harmonie de Cléry** Les musiciens de l’Harmonie reprennent du service ! Ils tireront un trait d’union musical entre le théâtre d’ombre et le feu d’artifice. **22h30 – Feu d’artifice** Pour clore ce moment féérique Après des annulations en cascade, entre pandémie et déluge météorologique, la municipalité reprogramme le feu d’artifice du 14 juillet. Vous vous être émerveillé devant le théâtre d’ombre de la compagnie jeux de vilains ? Levez les yeux le spectacle continue !

Gratuit, pass sanitaire non requis

Trois contes indonésiens en marionnettes traditionnelles

Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T22:30:00