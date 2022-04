Les Aventures de la Fontaine aux Fées

2022-04-13 – 2022-04-13 Balade contée et tir à l’arc en Brocéliande ! Partez en quête dans la forêt aventureuse ! Médèle vous fera voyager au coeur des légendes de la Fontaine de Barenton et Bëlféa vous proposera une approche de l’archerie traditionnelle dans la clairière du Ruisseau Chantant. RDV : communiqué au moment de la réservation.

Horaires : de 10h30 à 13h30 (1h30 de balade contée + 1h30 de tir à l’arc par petit groupe de 15 pers. maxi) A partir de 8 ans. Réservation obligatoire. Départ assuré avec un minimum de 15 personnes.

