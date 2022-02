Les Aventures de John Kalvo Les Roches, 23 mars 2022, Montreuil.

Les Aventures de John Kalvo

Les Roches, le mercredi 23 mars à 15:00

C’est l’histoire d’un garagiste et pirate du bitume, Carlosito Kalvino de la Costa Karilampiña. En nous accueillant dans son garage, il va nous raconter les aven tures de son arrière, arrière, arrière, arrière grand-père, le capitaine John Kalvo,le plus dangereux forban des Antilles. Lui et son équipage voguent en mer à bord du navire le plus rapide de la mer des caraïbes. Hé oui ! Ce n’est pas rien. Venez moussaillons ! Embarquons ensemble sur le El Lobo ! À l’abordage ! Écrit par Josko Mise en scène : Pierre Levent et Margot Gamet Scénographie et construction : Jean Teské Interprétation : Margot Barnaud et Anton Teské Production : Cie Les Comploteurs

Tarif : 4 € sur réservation

Goûter conté marionnettes

Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



