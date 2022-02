Les aventures de Jeff Barell Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Les aventures de Jeff Barell Munster, 15 février 2022, Munster.

2022-02-15 14:30:00 – 2022-02-15 15:30:00

Jeff Barell est un increvable explorateur qui, un matin, en ouvrant son journal, est embarqué dans une aventure dont il ne sortira pas indemne par un titre : « Les Icebergs ont disparu ! » Persuadé qu'il s'agit d'une erreur, il se met en route à la recherche du dernier Iceberg. Pièce de théâtre musique et pantomime de la compagnie Firmin et Hector
+33 3 89 77 50 32

