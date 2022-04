Les aventures de CLARK PAKAP Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec

Les aventures de CLARK PAKAP Orbec, 22 mai 2022, Orbec. Les aventures de CLARK PAKAP Rue du Rempart A la motte féodal Orbec

2022-05-22 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00 Rue du Rempart A la motte féodal

Orbec Calvados C’est l’histoire de Clark Pakap, le super-héros, qui vient secourir Catherine la pépiniériste des griffes de la méchante Dioxine…

Avec “les Aventures de Clark Pakap“, la farce est modernisée en s’appuyant sur des figures contemporaines empruntées aux cartoons, comics, ou autre BD. La farce, qui date du Moyen-Âge, est un petit intermède comique joué en extérieur. De genre populaire en langue vulgaire, la farce privilégie le thème du trompeur trompé. Ici le Collectif sur le pont, s’empare de cette forme pour mêler comique outrancier, bizarrerie, tragi-comique et déformation du réel. ★ Mise en scène : ARIANE HEUZÉ

★ Texte : CLAIRE BARRABES

★ Scénographie : GALA OGNIBENE

★ Avec : CLAIRE BARRABES, ANGELIQUE DEHEUNYNCK, YOANN PARIZE C’est l’histoire de Clark Pakap, le super-héros, qui vient secourir Catherine la pépiniériste des griffes de la méchante Dioxine…

Avec “les Aventures de Clark Pakap“, la farce est modernisée en s’appuyant sur des figures contemporaines empruntées… C’est l’histoire de Clark Pakap, le super-héros, qui vient secourir Catherine la pépiniériste des griffes de la méchante Dioxine…

Avec “les Aventures de Clark Pakap“, la farce est modernisée en s’appuyant sur des figures contemporaines empruntées aux cartoons, comics, ou autre BD. La farce, qui date du Moyen-Âge, est un petit intermède comique joué en extérieur. De genre populaire en langue vulgaire, la farce privilégie le thème du trompeur trompé. Ici le Collectif sur le pont, s’empare de cette forme pour mêler comique outrancier, bizarrerie, tragi-comique et déformation du réel. ★ Mise en scène : ARIANE HEUZÉ

★ Texte : CLAIRE BARRABES

★ Scénographie : GALA OGNIBENE

★ Avec : CLAIRE BARRABES, ANGELIQUE DEHEUNYNCK, YOANN PARIZE Rue du Rempart A la motte féodal Orbec

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Orbec Autres Lieu Orbec Adresse Rue du Rempart A la motte féodal Ville Orbec lieuville Rue du Rempart A la motte féodal Orbec Departement Calvados

Orbec Orbec Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbec/

Les aventures de CLARK PAKAP Orbec 2022-05-22 was last modified: by Les aventures de CLARK PAKAP Orbec Orbec 22 mai 2022 Calvados Orbec

Orbec Calvados