Les Aventures De Black Sparow COMEDIE DE RENNES, 18 mars 2023, RENNES.

Les Aventures De Black Sparow COMEDIE DE RENNES. Un spectacle à la date du 2023-03-18 au 2023-05-03 14:30. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

COMEDIE DE TOURS (lic PLATESV-D-2021-006821) en accord avec Thamani Production présente : ce spectacle. Jeune public (pour les enfants de 3 à 8 ans) Durée : 0H50 De Nilson José Avec Nilson José Black Sparow est le légendaire capitaine du Normandie Volant, le navire le plus rapide des mers et des airs. Suite à un désaccord avec son équipage, Black Sparow est envoyé sur terre pour accomplir cinq quêtes. Il a réussi à en accomplir quatre, mais la dernière reste très difficile… L’aiderez-vous à réussir sa quête et ainsi faire de lui le plus grand capitaine de tous les temps ? Les aventures de Black Sparrow est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle contes, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.N° téléphone accès PMR : 02 47 66 68 81 EUR12.0 12.0 euros

COMEDIE DE RENNES RENNES 31, rue Xavier Grall Ille-et-Vilaine

