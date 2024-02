LES AVENTURES DE BLACK SPAROW COMEDIE DE RENNES Rennes, dimanche 19 mai 2024.

Black Sparow est le légendaire capitaine du Normandie Volant, le navire le plus rapide des mers et des airs.Suite à un désaccord avec son équipage, il est envoyé sur terre pour accomplir 5 quêtes.Black Sparow a réussi à en accomplir 4 mais la dernière reste très difficile…L’aiderez-vous à réussir sa quête et ainsi faire de lui le plus grand capitaine de tous les temps ? Les aventures de Black Sparow est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle contes, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-19 à 15:00

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35