Black Sparow est le légendaire capitaine du navire le plus rapide des mers et des airs. Pour donner suite à un désaccord avec la sorcière Calypso, il est envoyé sur terre afin de rompre sa malédiction. Il devra accomplir plusieurs missions difficiles. Afin de devenir le plus grand capitaine de tous les temps, il aura besoin d'un nouvel équipage … Etes-vous prêt à l'aider ? Spectacle mêlant contes, énigmes, danse et humour.

LES AVENTURES DE BLACK SPAROW 3-10 ANS
COMEDIE DE GRENOBLE, GRENOBLE
25 octobre 2023, 14:30
Tarif : 11.0 euros

