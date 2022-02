1er SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de USSEL (Corrèze) Salle polyvalente, 16 juillet 2022 10:00, Les Avenières Veyrins-Thuellin.

De nombreux exposants professionnels et amateurs seront présents. Ces spécialistes montreront aux visiteurs leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier et des quatre coins de France.

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 16 et 17 juillet 2022 à Ussel en Corrèze pour le 1er Salon des minéraux fossiles et bijoux. Cet événement se déroulera dans la Salle Polyvalente de la ville, située à 3 km seulement de la mine des Farges, rendue célèbre par la découverte des fameuses pyromorphites, connues et appréciées par les collectionneurs du monde entier. Pour animer cet événement, de nombreux exposants professionnels et amateurs seront présents. Ces spécialistes montreront aux visiteurs leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, des quatre coins de France et bien sûr du Massif Central. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, une expertise gratuite sera aussi proposée par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Les collectionneurs comme les curieux pourront découvrir à cette occasion de nombreux spécimens minéralogiques provenant de la mine des Farges avec de belles surprises sorties des collections pour l’occasion. Ce salon ravira les collectionneurs toujours à la recherche de spécimens esthétiques et rares et émerveillera à coup sûr les néophytes et les plus jeunes en les sensibilisant au patrimoine minéralogique corrézien.

Ouverture au public : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs : 4 € pour les plus de 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite.

Espace détente : service buvette.

Parking gratuit !

Covid-19 : PASSE VACCINAL OBLIGATOIRE !

samedi 16 juillet – 10h00 à 19h00

dimanche 17 juillet – 10h00 à 18h00