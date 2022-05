Les Avant Scènes de la Fourberie Saint-Lunaire, 25 juin 2022, Saint-Lunaire.

Les Avant Scènes de la Fourberie Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

2022-06-25 – 2022-06-25 Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire 35800

Théâtre jeune public, tout public, atelier d’animation et spectacle, concert, village bar, restauration rapide, stands.

15h30 : Spectacle Jeune Public, Le 7ème Continent de Laurent Cazanave dès 7 ans (durée 45 mn) : Spectacle poétique sur la pollution des océans pour petits et grands. A partager en famille.

17h : Ateliers Théâtre Enfants dès 4 ans animé par Stéphanie Geoffroy (durée 45 mn)

18h Tout Public, La Crise de Nora Hamama (durée 1h) : La crise, les crises migratoires, économiques, la crise du couple, … sujets brûlants présentés avec fougue et passion par 5 jeunes comédiens. Tonique et plein de vie.

19h30 : Concert Chansons françaises : Camille Hénault (durée 1h) : premier concert d’une jeune chanteuse. Textes intimistes poétiques, univers divers allant de la musique classique au rap.

20h45 : Remise des prix aux lauréats du concours d’affiche : Francine Haas, Cyrielle Hergue, Julie Emery, Foyer Le Clos Breton, Arielle Mayet, Elsa Jallali (catégorie enfants) et des prix du public décernés lors de l’Exposition :

21h : Concert Rock Folk : Wade Lynch et ses Interprètes (durée 1h) : groupe basé depuis peu à Saint Cast, après une longue carrière internationale. Quatre musiciens nous font partager leur passion.

En continue, tout au long de la journée, animations dans la cour du centre culturel, autour des expositions, bar, restauration rapide

Tarifs :

Expositions, animations, atelier enfant, spectacles et concerts pour les moins de 12 ans : gratuit

Spectacles et concerts :

Pass journée pour l’ensemble des spectacles et concerts : adulte 20 euros, 12 à 16 ans et étudiants sur présentation de la carte : 10 euros

7ème Continent : adulte 5 euros, 12 à 16 ans 2,5 euros

La crise : adulte 8 euros, 12 à 16 ans et étudiants : 4 euros

Les deux concerts : adulte 15 euros, 12 à 16 ans et étudiants 7 euros

Camille Hénault : Adulte 8 euros : 12 à 16 ans et étudiants 4 euros

Wade Lynch et ses Interprètes : Adulte 10 euros 12 à 16 ans et étudiants 5 euros

Samedi 25 juin 2022 – A partir de 15h30 – Centre culturel Jean Rochefort

lapasseeproduction@gmail.com http://www.lapasseeproduction.com/

dernière mise à jour : 2022-05-24 par