Tarn Découvrez le passé de cette ancienne commune à l’occasion d’une visite guidée Les Avalats Saint-Juéry, 16 septembre 2023, Saint-Juéry. Découvrez le passé de cette ancienne commune à l’occasion d’une visite guidée 16 et 17 septembre Les Avalats Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée du patrimoine des Avalats. Découvrez son église, son lavoir et son sarcophage monoxyle. Les Avalats Les Avalats, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 07 00 http://www.ville-saint-juery.fr Ancienne commune du Tarn, la commune des Avalats a été supprimée en 1832. Son territoire a été partagé entre les communes de Saint-Grégoire et de Saint-Juéry. Parking gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

