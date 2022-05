Les autres, ça m’est égal, 27 juin 2022, .

Les autres, ça m’est égal

2022-06-27 – 2022-07-01

L’association “Accès au Droit des Enfants et des Jeunes” (ADEJ), propose une exposition ludique et une sensibilisation originale sur la lutte contre les discrimination.



La Ville de Marseille, engagée pour l’égalité de toutes et tous, promeut ainsi une meilleure lutte contre les préjugés, qui nuisent au vivre-ensemble. En favorisant la prise de conscience de l’altérité et des objectifs d’égalité que doit poursuivre la société, cette exposition, présentée du 27 juin au 1er juillet 2022, est à découvrir à tout âge.



La Ville de Marseille ouvre les portes de l’Hôtel de Ville et de la salle Bailli de Suffren à des expositions gratuites, à destination du grand public, liant culture et citoyenneté. Ces expositions, proposées en étroite collaboration avec le tissu associatif citoyen, sont présentées et commentées par les bénévoles de chaque structure afin de sensibiliser petits et grands à différents aspects de la citoyenneté d’aujourd’hui.

