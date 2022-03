Les autres Abbeville, 4 mars 2022, Abbeville.

Les autres Abbeville

2022-03-04 – 2022-03-05

Abbeville Somme

2 2 4 L’incroyable développement des réseaux sociaux a profondément modifié les relations humaines. Aujourd’hui, nos enfants sont les premiers acteurs de ce monde virtuel. Nous sommes faits de chair et d’os et la tendresse peut difficilement se partager par écran interposé. Comment leur redonner goût au palpable, au vivant ? Entre envie de partager une danse et de vivre tout simplement avec les autres ! La compagnie Tournicotti souhaite partager des pistes de travail afin d’être à l’aise dans son corps, de prendre conscience de ses atouts et de ses capacités.

+33 3 22 20 26 86 http://www.abbeville.fr/

